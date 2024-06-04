Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 06.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 8.0 km olarak ölçüldü.