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Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 4.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 06.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 8.0 km olarak ölçüldü.

Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu