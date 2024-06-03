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Beyaz Gazete
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Van'da terör operasyonu! 10 gözaltı

Van’da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle faaliyet halinde oldukları tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör operasyonu! 10 gözaltıVan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.