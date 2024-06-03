Van'da terör operasyonu! 10 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.