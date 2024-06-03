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Beyaz Gazete
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Korkutan orman yangını! Onlarca araç yandı...

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Joaquin'de, ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Ekleme: 3.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 3.06.2024 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Korkutan orman yangını! Onlarca araç yandı...Elektrik direkleri bölgedeki yangından etkilendi.

İtfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor.

Korkutan orman yangını! Onlarca araç yandı...

Öte yandan meydana gelen orman yangınından etkilenen hurdalıktaki onlarca araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Korkutan orman yangını! Onlarca araç yandı...