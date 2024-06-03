Korkutan orman yangını! Onlarca araç yandı...
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Joaquin'de, ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.
Elektrik direkleri bölgedeki yangından etkilendi.
İtfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan meydana gelen orman yangınından etkilenen hurdalıktaki onlarca araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan meydana gelen orman yangınından etkilenen hurdalıktaki onlarca araç yanarak kullanılamaz hale geldi.