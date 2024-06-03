İki uçak havada çarpıştı! Pilot öldü

Portekiz’deki Beja Havaalanı’nda akşam saatlerinde iki uçak çarpıştı. Altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında yaşanan kazada bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Portekiz'de gerçekleştirilen akrobasi gösterisinde facia yaşandı. Beja Havaalanı'nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.Portekiz Hava Kuvvetleri Beja Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır' denildi.BİR PİLOT HAYATINI KAYBETTİÖte yandan iki uçağın çarpıştığı kazaya ilişkin yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise başarılı bir iniş gerçekleştirdi.