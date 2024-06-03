Hakan Fidan Çin'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor...Bakan Fidan bu kapsamda da Çin'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.Gazze, Ukrayna ve Kızıldeniz'de yaşananlar, ticari ve ekonomik ilişkiler, Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlükleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretçi için ajandasında olacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çinli mevkidaşı Wang Yi’nin davetine icabetle, bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nde olacak. Fidan burada Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Çin Komünist Partisi temsilcileriyle de görüşecek.Diplomatik kaynaklara göre; Pekin'deki temaslarda Gazze önemli bir yer tutacak.Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.48 milyar doları bulan ticaret hacmi de gündemdeİki ülke arasında 48 milyar doları bulan ticaret hacmi de gündemde olacak. İkili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye’ye, özellikle yeni teknoloji yatırımlarına dair iş birliği imkanları ele alınacak. Küresel tedarik hatlarının güvenliği de görüşülmesi beklenen başlıklar arasında...Bakan Fidan’ın Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi öngörülüyor.Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gündeme getirilecekZiyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyaretin ardından en üst düzey ziyaret olacak. Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemi gündeme getirilecek.