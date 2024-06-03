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Beyaz Gazete
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7 ilde FETÖ operasyonu! 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 3.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 3.06.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
7 ilde FETÖ operasyonu! 6 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarını ise sürdüğü belirtildi.