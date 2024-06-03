7 ilde FETÖ operasyonu! 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarını ise sürdüğü belirtildi.