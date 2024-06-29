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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün tanıtılan "Anadoludakiler" projesiyle bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan gönüllülere teşekkür etti.

Ekleme: 29.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesi paylaşımı
Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü. Bizi biz yapan bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesi paylaşımı