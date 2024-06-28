Ticaret Bakanlığından damping soruşturması

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri bugünkü Resmi Gazete yayımlandı. İki farklı tebliğ ile açıklanan karar göre Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile ilgili Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan ve Trinox Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuru, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünleri ile ilgili Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. tapılan başvuru ile dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi.Geçen ay POSCO ASSAN TST, sektördeki haksız rekabetin önüne geçme çağrısı yapmış, şirketin kurucu ortağı Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı, "İç talebe yanıt veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Yerli üretim korunursa yeni yatırımların önü açılacak, sektör gelişecek" demişti. Kayabaşı, Türkiye'de sanayi üretiminin desteklenmesi ve yerli üretimin korunmasının, ekonomik gelişim ve süreklilik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek tüm yerli üreticiler gibi adil rekabet koşullarının sağlanması ve yerli üreticilerin korunması için adımlar atmasını beklediklerini söylemişti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ithalatı 2023'te 307 bin 219 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat ise 89 bin 268 ton oldu.Bugün Türkiye'nin soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatında ilk sırada Uzakdoğu pazarı geliyor. 2023 rakamlarına göre toplam 307 bin 219 olan çelik ithalatının 220 bin tonu Uzakdoğu'dan 81 bin 369 tonu Avrupa Birliği ülkelerinden 5 bin 850 tonu ise diğer ülkelerden gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik tüketimi son 10 yılda yaklaşık 350-400 bin ton civarında oldu.