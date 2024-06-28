Şehidin vasiyeti yerine geldi

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Pençe - Kilit operasyonunda şehit düşmeden önceki vasiyetinde, “Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden” demişti.Kurulduğu günden bu yana şehitler için Afrika'da su kuyuları açan Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, 'Şehit Mehmetçiğimizin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyeti, bu faaliyetlerin içinde olmamız sebebi ile bizi daha fazla duygulandırdı. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.Şehidin babası Kalender Horoz ise oğlunun vasiyeti yerine getirildiği için teşekkür ederek, “Evladımın vasiyetini yerine getirenlerden Allah razı olsun. Allah o topraklarda yaşayanları susuz vatansız bırakmasın. Allah'ım hayırlılarınızı kabul etsin” diye dua etti.