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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Mersin'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 27.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de depremDün gece 4.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Mersin'den bir deprem haberi daha geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Mersin'de saat 08.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.,

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de deprem