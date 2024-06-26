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Bingöl'de deprem! AFAD duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 26.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre Bingöl'de deprem yaşandı.

Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak verildi.

Çevre iller de hissetti

Deprem saat 07.42'de meydana gelirken derinliği ise 11.12 kilometre olarak ölçüldü.

Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.