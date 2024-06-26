Bingöl'de deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre Bingöl'de deprem yaşandı.Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak verildi.Çevre iller de hissettiDeprem saat 07.42'de meydana gelirken derinliği ise 11.12 kilometre olarak ölçüldü.Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.