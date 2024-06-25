THY'ye bir ödül daha!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "bayrak taşıyıcı",uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından, "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülünü üç yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşıyor.İklim krizinin havacılık sektörünü olumsuz etkilediği bir ortamda THY, gönüllü karbon dengeleme platformu "CO2mission", "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünler ve uyguladığı atık yönetimi ile yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimi sayesinde sektörde öne çıkıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üç yıldır üst üste "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu" ödülünü almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.Bu ödülün sürdürülebilirliğe ve çevre yönetimine olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:"Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik. 2023 yılında da SAF kullanımımızı yeni rotalarla daha da genişlettik. SAF kullandığımız uçuş ağımıza yeni rotalar eklemeye ve tüm operasyonlarımızda sürdürülebilir uygulamaları temel almaya devam edeceğiz."Karbon ayak izini azaltmak için 2008'den bu yana 100'den fazla proje yürüten THY, 2023'te de yakıt tasarrufu ve sera gazı salımının azaltılması konularında önemli başarılara imza attı.World Finance Sürdürülebilirlik Ödülleri, dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul ediliyor ve çevresel, ekonomik ve sosyal alandaki en iyi uygulama örneklerine sahip kuruluşlara veriliyor.World Finance, 2008 yılından bu yana farklı sektörlerde uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle ülkelerin en iyi kurumlarını belirlemeyi hedefliyor.