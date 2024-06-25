Manisa'da korkutan deprem!

Merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 01.36'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun.'