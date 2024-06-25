Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.12 oranında artışla 10780 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.12 oranında artışla 10780 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında yükselişle 15738 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 14484 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında yükselişle 15738 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 14484 puan seviyesinde hareket ediyor.