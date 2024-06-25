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Bodrum'da göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen aralarında çocuklarında bulunduğu 29 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 25.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da göçmen operasyonu
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Haziran saat 05.45’te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki aralarında 15’i çocuk 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.