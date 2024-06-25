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Aydın'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 25.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da deprem!Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),

25.06.2024, 10:55:29 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km