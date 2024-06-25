Aydın'da deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),
25.06.2024, 10:55:29 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),
25.06.2024, 10:55:29 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km