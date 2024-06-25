Aydın'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),25.06.2024, 10:55:29 TSİBüyüklük: 3.0Derinlik: 5.0 km