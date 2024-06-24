O ilde denize giriş yasak! İşte sebebi...

Sakarya'da denizdeki kuvvetli dalga ve RİP akıntısı sebebiyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.RİP akıntısının etkili olduğu Sakarya sahillerinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 70'in üzerinde cankurtaran görev yapıyor.Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.