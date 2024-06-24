Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 15563 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında yükselişle 14485 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 15563 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında yükselişle 14485 puan seviyesinden işlem görüyor.