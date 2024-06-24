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Beyaz Gazete
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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 24.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Borsa yükselişle açıldıBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 15563 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında yükselişle 14485 puan seviyesinden işlem görüyor.