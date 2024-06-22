Ardahan'da deprem! AFAD açıkladı
AFAD'ın açıklamasına göre; Gürcistan sınırında, Ardahan'ın Posof ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre; saat 17:08'de meydana gelen depremin merkez üssü Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan sınırı) ve Ardahan'ın Posof ilçesi olarak belirlendi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; saat 17:08'de meydana gelen depremin merkez üssü Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan sınırı) ve Ardahan'ın Posof ilçesi olarak belirlendi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.