Ardahan'da deprem! AFAD açıkladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.AFAD'ın açıklamasına göre; saat 17:08'de meydana gelen depremin merkez üssü Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan sınırı) ve Ardahan'ın Posof ilçesi olarak belirlendi.AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.