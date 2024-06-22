  • USD: 32,78 - 32,84
  • EURO: 35,05 - 35,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ardahan'da deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın açıklamasına göre; Gürcistan sınırında, Ardahan'ın Posof ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 22.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Ardahan'da deprem! AFAD açıkladıArdahan'ın Posof ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre; saat 17:08'de meydana gelen depremin merkez üssü Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan sınırı) ve Ardahan'ın Posof ilçesi olarak belirlendi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Ardahan'da deprem! AFAD açıkladı