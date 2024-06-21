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Manisa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'da Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekleme: 21.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyorSalihli'de Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Manisa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin kullanıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor