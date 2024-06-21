Gram altın rekora koşuyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı.Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.BAYRAM SONRASI KURDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR3 günlük bayram tatilinin ardından döviz kurları yükselişle başladı. Dün sabah saatlerinde 32,50 TL seviyelerinden 32,80 TL seviyelerine yükselen kur bugüne de 32,86 TL'den başladı. Euro ise 35,25 TL'den başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temaslarda bulunmak üzere Londra'ya uçtu. Anadolu Ajansın'da yer alan habere göre Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.Bakan Şimşek, bir kez daha dezenflasyon vurgusu yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu ifade ederek, enflasyonun gelecek yıl onlu seviyelere gerileyeceğini, bir sonraki yıl ise tek haneli seviyelere gerileyeceğini tahmin etti.Piyasada gözler önümüzdeki hafta TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.