İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

20 Haziran günü İzmir'de meydana gelen depremin ardından sarsıntı Ege Bölgesi'nde hissedildi. İzmir'de yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu şimdi, kaç şiddetinde gibi sorulara cevap aramaya başladı. Deprem bildiriminin gelmesiyle beraber depremin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu araştırıldı.

Bugün İzmir'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar nerede, ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Uyarı sistemi aracılığıyla gelen sarsıntı bildirimiyle beraber son depremler listesi aratıldı.20 Haziran günü deprem uyarı sistemine gelen bildirimin ardından 2.7 büyüklüğünde sarsıntı olduğu bilgisi geldi.Rasathane'ye göre bugünün verileri şöyle: