Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Bugün öğlen saatlerinde Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu az önce aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Sarsıntının hissedilmesinin ardından kaç büyüklüğünde olduğu son depremler listesinden kontrol edildi.
Öğlen saatlerinde Çorum'un Dodurga ilçesinde sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırırken son verileri araştırdı. Kandilli Rasathanesi duyurdu.
20 Haziran günü Dodurga'da 13.48'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken derinliği 4.3 km olarak ölçüldü.
20 Haziran günü Dodurga'da 13.48'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken derinliği 4.3 km olarak ölçüldü.