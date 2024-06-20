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Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Bugün öğlen saatlerinde Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu az önce aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Sarsıntının hissedilmesinin ardından kaç büyüklüğünde olduğu son depremler listesinden kontrol edildi.

Ekleme: 20.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduÖğlen saatlerinde Çorum'un Dodurga ilçesinde sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırırken son verileri araştırdı. Kandilli Rasathanesi duyurdu.

20 Haziran günü Dodurga'da 13.48'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken derinliği 4.3 km olarak ölçüldü.

Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu