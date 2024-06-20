Çanakkale'de orman yangını çıktı!
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kurburnu Mahmudiye arasında orman yangını çıktı.
Çanakkale'de orman yangını çıktı.
Ezine ilçesi Mahmudiye bölgesinde tarım arazilerinde yangın başladı. Alevlerin ormanlık alana doğru hareket ettiği bildirilirken; ekiplerin alandaki yangını söndürme çalışmaları başladı.
Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
Ezine ilçesi Mahmudiye bölgesinde tarım arazilerinde yangın başladı. Alevlerin ormanlık alana doğru hareket ettiği bildirilirken; ekiplerin alandaki yangını söndürme çalışmaları başladı.
Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.