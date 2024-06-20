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Çanakkale'de orman yangını çıktı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kurburnu Mahmudiye arasında orman yangını çıktı.

Ekleme: 20.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de orman yangını çıktı!Çanakkale'de orman yangını çıktı.

Ezine ilçesi Mahmudiye bölgesinde tarım arazilerinde yangın başladı. Alevlerin ormanlık alana doğru hareket ettiği bildirilirken; ekiplerin alandaki yangını söndürme çalışmaları başladı.

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

Çanakkale'de orman yangını çıktı!