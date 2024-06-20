Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Borsa İstanbul güne yüzde 1.12 oranında primle 10 bin 588 puandan başladı.
Borsa İstanbul uzun Kurban Bayramı tatili sonrasında işlemlere başladı. BİST güne yüzde 1.12 oranında primle 10 bin 588 puandan başladı.
Açılışta 409 hisse yükselirken 51 hisse düştü.
Dolar 32.5168 lira, euro 35.0042 lira, gram altın ise 2450 liradan alıcı buluyor.
Açılışta 409 hisse yükselirken 51 hisse düştü.
Dolar 32.5168 lira, euro 35.0042 lira, gram altın ise 2450 liradan alıcı buluyor.