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Beyaz Gazete
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Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını...

Korkunç olay Ankara'da yaşandı. Yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.'nin de (35) başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı…

Ekleme: 20.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını...Feci kaza, gece saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde yaşandı. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını...

Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını...