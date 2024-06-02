Şanlıurfa'da terör operasyonu: 502 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi huzur operasyonu kapsamında 10 ay içeresinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. PKK/KCK- PYD/YPG yönelik yapılan 167 operasyonda içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 299 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle yapılan 100 operasyon neticesinde 170 şahıs gözaltına alındı. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelede kapsamında düzenlenen 21 operasyondan 23 şahsa işlem yapıldı.Ayrıca terörizm ile mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütüne düzenlenen 6 operasyon 10 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir ay içinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 502 şahıs gözaltına alındı.