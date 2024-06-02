Öğrencilerin LGS heyecanı başladı

LGS kapsamındaki merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede merkezi sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı.Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testi sorulacak. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek.Sınavın ilk oturumu 10.45'te tamamlanacak. Ardından öğrencilere dinlenmeleri için 45 dakika süre verilecek. Sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 11.50'de sona erecek.İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Beşiktaş Ali Yakın Ortaokulu'na gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü. On binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.Öğrencisini sınava getiren velilerden Fatih Halaç, “Sınav heyecanı var. Bir sene çocuğumuz sınava hazırlandıktan sonra sınava girdi. Veliler olarak heyecanlıyız. Sınava güzel çalıştı, inşallah emeğinin karşılığını alır. Burada bütün öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.Veli Aynur Gencer ise, “Çok heyecanlıyım. Durmadan ağlıyorum, ben daha çok heyecanlıyım. Sınava iyi hazırlandı, inşallah iyi geçer o da çok heyecanlıydım” şeklinde konuştu.Diğer bir veli Ali Gencer ise, “Spor hocası olmak istiyor ama lise tercihinde gazeteciliği seçecek. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.