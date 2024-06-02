İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Son bir haftada 2 milyon 464 bin araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince son bir haftada 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini, toplam 415 bin 795 araca işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takan 312 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.