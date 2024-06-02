Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK ve MKYK üyeleri ile milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, parti içindeki kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlendi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin temelinde kadınların gücüne olan inancın bulunduğunu vurguladı. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı çerçevesinde AK Parti'nin üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapı taşı olan aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam." ifadesini kullandı.Toplantıda, kadınların toplumsal rolü ve aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler ele alındı. Emine Erdoğan, bu konuların Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, kadınların toplumsal ve siyasal alandaki gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekti.Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantı, AK Parti'nin kadın üyeleri arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, kadınların toplumsal sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde aktif olarak çalıştığını gösterdi.