Doğum günü partisine polis baskını!

Kenan Doğulu dün, dostlarını evine toplayarak yeni yaşını verdiği bir partiyle kutladı.Birçok ünlü ismin katıldığı gecede en dikkati çekenler ise Aşk-ı Memnu oyuncuları oldu.Partiye katılan dizinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile poz verdi.Eğlenceli anların yaşandığı parti öncesi Doğulu, komşularına da bir mektup gönderdi ve gürültü konusunda erkenden özür diledi.Her sene komşularına mektup gönderen Doğulu'nun yaptığı hareket alkış alırken, komşuları ise uzayan partiden ve gürültüden hoşlanmadı."Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır.Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz." mektubunu komşularına yollayan Doğulu'nun partisine polis geldi.Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Doğulu için gitar şeklinde özel bir pasta yaptırıldı.Yaz renklerinin hakim olduğu partide duvarlara güneş sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazıları asıldı. Partide şarkılarını söyleyen Doğulu, Beren Saat ile de dans etmeyi ihmal etmedi.Magazin Online'da yer alan habere göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısına kadar gelen sesten rahatsız oldu.Site sakinlerinin gece saat 00.00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.