Herkes Kenan Işık sandı ama...

Bakan dönüp bir daha baktı ama gerçek bambaşka çıktı... Kenan Işık'ı gördüm sananlar yanıldı. 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Kenan Işık'ı sokakta görenler gözlerine inanamadı. "Nasıl, Kenan Işık iyileşti mi?" yorumları yapılan o kişi kim? Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen bu kişi kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tan başkası değil... İşte benzerlikleriyle kafaları karıştıran Kenan Işık'ın kardeşi...

'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.9 yıldır evinde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan bir görüntü sevenlerinin kafasını karıştırdı.Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı.9 yıldır komada olan efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ı yolda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ama gerçek sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu...Kenan Işık'ı sokakda görenler gözlerine inanamadı. 'Nasıl, Kenan Işık iyileşti mi?' yorumları yapılan o kişi kim? Bakan dönüp bir daha baktı ama gerçek bambaşka çıktı...Kenan Işık'ı gördüm sananlar yanıldı. Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen bu kişi kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tan başkası değil... İşte benzerlikleriyle kafaları karıştıran Kenan Işık'ın kardeşi...Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oldu.