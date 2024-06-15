Güngören'de DEAŞ operasyonu

Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınmamak için balkondan atlamaya çalışan kadın, polis tarafından kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sıradan bir şüpheli kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı.2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBalkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı. Yaşanan anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.