Karaaslan'dan “Kurban Bayramı” mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Kurban Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Birlik ve beraberliğin güzelliğiyle, paylaşmanın ve dayanışmanın bereketiyle buluşmamıza vesile olan bir bayrama daha sağlık içinde kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Toplumsal bağlarımızı daha da güçlendiren bu özel günleri kardeşliğimizi pekiştirme, gönüller arasında köprüler kurma ve değerlerimizi yeniden hatırlama anlamında bir fırsat olarak görüyoruz.Ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşarken yeryüzündeki acılar, zulümler ve katliamlar nedeniyle de gönüllerimiz mahzundur. Bu günleri vesile kılarak ettiğimiz dualarda Filistin başta olmak üzere zulüm altındaki kardeşlerimizi unutmuyoruz. İsrail vahşeti altında hayatta kalma mücadelesi veren mazlum Gazzelilerin yanında olmaya, ulusal ve uluslararası her platformda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak maddi ve manevi desteklerimizle haklarını, hukuklarını savunmaya devam ediyor, zulmün bir an önce sona ermesi için Türkiye olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi sürdürüyoruz.Büyüklerimizi hürmetle, küçüklerimizi sevgiyle kucaklayacağımız bu mübarek bayramı, ruhuna uygun şekilde, huzur içinde idrak edebilmeyi niyaz ediyoruz.Maneviyat yüklü bu zaman diliminin ülkemiz, İslam âlemi ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”