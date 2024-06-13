ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 KPSS Ön Lisans başvurularının başladığını açıkladı. Adaylar başvurularını ÖSYM merkezlerinden veya ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapabilecek.ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."