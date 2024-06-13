İzmir'in Bornova ilçesinde fabrika yangını

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir Bornova'da bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangının ardından müdahaleye başladı.Öte yandan; Bornova ilçesinde ormanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bornova ilçsi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı.