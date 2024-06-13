Emine Erdoğan'dan Fernández'e teşekkür

Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi dolayısıyla Madrid'e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi María Begoña Gómez Fernández'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Madrid’de, İspanya Başbakanı’nın değerli eşi María Begoña Gómez Fernández ile bir araya geldik. Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik.Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor.Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernández’e teşekkür ediyorum.