Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.