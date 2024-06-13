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Beyaz Gazete
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Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ekleme: 13.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.