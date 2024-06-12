Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 14546 puan, sanayi endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 13534 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 14546 puan, sanayi endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 13534 puan seviyesinden işlem görüyor.