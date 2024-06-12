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Beyaz Gazete
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 10062 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 14546 puan, sanayi endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 13534 puan seviyesinden işlem görüyor.