Meteoroloji açıkladı: 11 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CAz bulutluARTVİN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık