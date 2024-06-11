Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında Ulus ilçesi Aşağıdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen inşaat ustası Mustafa Çetin, bedensel engelli kızı Emine Çetin'i (28) dövmeye başladı. Bu sırada araya giren ağabey Tuncay Çetin, babası ile tartıştı.Çıkan kavgada Tuncay Çetin, evdeki ruhsatsız av tüfeği ile babasını vurdu. Başına iki fişek isabet eden Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Tuncay Çetin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Ulus'ta bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuncay Çetin'in ifadesinde, babasının eve alkollü şekilde geldiğini, engelli kız kardeşini ve kendisine şiddet uygulayarak boğmaya çalıştığını, bu nedenle evdeki tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.