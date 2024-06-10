Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,11 puan azalışla 10.064,86 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,18 ile spor oldu.Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.