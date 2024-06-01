İki ilde çete operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosikletli silahlı saldırlarıyla ve özellikle son dönemlerdeki el bombalı saldırlarıyla sık sık gündeme gelen "Daltonlar" adlı suç örgütüne operasyon yaptı. İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ndeki bir iş yerine ve Kırıkkale'deki bir otele motosikletle silahlı saldırı düzenleyen E.B. ve E.S. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Tehdit" suçlarına karışan ve Daltonlar Suç Örgütü'ne bağlı dört kişi de iki ayrı ildeki operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda iki adet otomatik tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.