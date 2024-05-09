Survivor All Star'da bir veda daha

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.Yarışmada ilk eleme adayı Yunus Emre Özden, ikinci eleme adayı Batuhan Karacakaya, üçüncü eleme adayı Sercan Yıldırım, dördüncü ve son eleme adayı Furkan Kızılay olmuştu.Düellonun ilk eşleşme turunda Batuhan, 5-1'lik skorla Furkan'ı mağlup etti. Sercan Yıldırım geriden gelerek 5-4 skorla Yunus Emre Özden'e karşı kazandı.Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye 5-1 kaybeden Furkan adaya veda etti.Furkan Kızılay, takım arkadaşlarına şu sözlerle veda etti:4,5 aydır mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya, benim de annem buraya gelmeden önce biraz rahatsızdı. Annemi çok merak eder, özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım, her şey üst üste vurdu. Performansımda da zaten bir düşüş olmuştu ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. İzlerken çok merak ettiğim yarışmak istediğim Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda, eski şampiyon, onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Babam, dayım, kız arkadaşım belki bana daha iyi neden mücadele etmedin diye kızacaklar ama emin olsunlar, gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Benlik buraya kadardı.