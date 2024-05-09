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Malatya'da deprem!

Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 9.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 9.05.2024 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem!Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.


Malatya'da deprem!