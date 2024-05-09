Malatya'da deprem!

Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya sallandı.Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.