İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde FX6238 kuyruk tescilli FEDEX şirketine ait Paris-İstanbul Havalimanı kargo uçağının ön iniş takımı açılmadıBunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçağın pilotu kuleye, göstergelerinde ön dikmenin aşağıda olmadığı ikazı verdiğini söyleyerek kulenin bakmasını istedi. Pilot bu sırada pas geçip yakıt boşaltarak tekrardan iniş yapmak istedi. Pas geçen kargo uçağı daha sonra gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Ana pist üzerinde kalan uçağı kaldırmak için çalışmalar gün boyunca sürdü. Bu sırada havalimanı trafiği diğer yardımcı pistlerden sağlandı.Kargo uçağının gövdesi uzun süren çalışmalardan sonra ekipmanlar yardımı ile kaldırıldı. Uçak gecenin ilerleyen saatlerinde towing araçları ile pistten çekildi.