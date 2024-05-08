ÖSYM duyurdu! Sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'den 2024-ALES/1 sonuçlarına ilişkin şu açıklama yapıldı;21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.