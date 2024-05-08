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ÖSYM duyurdu! Sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) sonuçlarının açıklandığı paylaştı.

Ekleme: 8.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 8.05.2024 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM duyurdu! Sınav sonuçları açıklandıÖSYM'den 2024-ALES/1 sonuçlarına ilişkin şu açıklama yapıldı;

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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