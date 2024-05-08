Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.21 oranında artışla 10358 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 10358 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 13687 puan, sanayi endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 15055 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 13687 puan, sanayi endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 15055 puan seviyesinden işlem görüyor.