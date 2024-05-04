Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Pençe operasyon bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.