  • USD: 32,25 - 32,31
  • EURO: 34,63 - 34,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu

Pençe operasyon bölgesinde yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen şehit oldu.

Ekleme: 4.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 4.05.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Şehidin var Türkiye! MSB duyurduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe operasyon bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu