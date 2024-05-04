Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu
Pençe operasyon bölgesinde yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe operasyon bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Pençe operasyon bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşüşü sonucu yaralanarak sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.