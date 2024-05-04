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Malatya'da deprem!

AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 4.05.2024 - 09:06 Güncelleme: 4.05.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem!AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.17'de meydana gelen depremin derinliği 7.34 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından uzmanlar bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Deprem bölgesinde bu artçıların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.