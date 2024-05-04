Malatya'da deprem!
AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.17'de meydana gelen depremin derinliği 7.34 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından uzmanlar bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Deprem bölgesinde bu artçıların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.
Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından uzmanlar bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Deprem bölgesinde bu artçıların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.