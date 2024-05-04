Malatya'da deprem!

AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.17'de meydana gelen depremin derinliği 7.34 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından uzmanlar bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Deprem bölgesinde bu artçıların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.